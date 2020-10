Besuch aus Syrien auf dem Berg

Hülfensberg. Bruder Fadi berichtet über die Not in Aleppo

Die Franziskaner auf dem Hülfensberg erwarten Besuch. Bruder Petrus Schüler, Kommissar des Heiligen Landes von der deutschen Franziskanerprovinz, hat Bruder Fadi aus Syrien nach Deutschland eingeladen, er soll von der dortigen Situation berichten. Die Gruppe Vivere, die Projekte der Franziskaner für Notleidende in Aleppo unterstützt, hat vom Hülfensberg aus jedes Jahr im Advent die Aktion „Licht für Aleppo“ durchgeführt. Am Sonntag wird Bruder Fadi um 10 Uhr in der Messe unter anderem davon erzählen. Der Gottesdienst ist draußen, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Zudem heißt es, dass der Krankensalbungsgottesdienst am 14. Oktober entfällt. Am 31. Oktober, 10 Uhr, ist ökumenischer Gottesdienst im Freien, die Wanderung zum Kloster Zella entfällt.