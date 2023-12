Betrüger schlagen im Eichsfeld zu

Worbis. In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei im Eichsfeld wieder vermehrt Anzeigen wegen Betruges gestellt. In einem Fall waren die Täter erfolgreich.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Freitag, 1. Dezember, wieder mehrere Anzeigen wegen Betruges aufgenommen. In einem Fall riefen unbekannte Täter bei einer 83-jährigen Frau aus Bodenrode-Westhausen an. Die Tochter habe einen Unfall gehabt und würde sich bei der Polizei befinden, erzählten die Betrüger der Seniorin. Sie fiel aber auf die Masche mit dem Schockanruf nicht herein und legte auf.

Ein weiterer Bürger meldete sich bei der Polizei, weil er mehrere Nachrichten auf seinem Handy hatte, die einer versuchten Betrugshandlung entsprechen würden. In diesen gab sich der Absender als Kind des Bürgers aus. Dies hätte eine neue Nummer und der weitere Kontakt sollte über WhatsApp hergestellt werden. Darauf ließ sich der Empfänger aber nicht ein und informierte die Polizei.

Mehr Erfolg hatten nach Polizeiangaben Gauner bei einer 67-jährigen aus Arenshausen. Auf dem Bildschirm ihres Laptops erschien ein Fenster, in welchem mitgeteilt wurde, dass „der Rechner infiziert sei“. Dazu wurde auch eine vermeintliche Servicenummer angezeigt. Diese rief die Geschädigte an. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter erlangte Zugang zum Laptop der Frau und im weiteren Verlauf auch auf ihr Online-Banking. Am Folgetag stellte die 67-jährige fest, dass von ihrem Konto mehrere unberechtigte Abbuchungen erfolgten, teilt die Polizei mit.