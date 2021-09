Betrunkener Mopedfahrer unter Drogen und auf Tankstelle gestoppt

Heiligenstadt. Nachdem er seinen Führerschein abgeben musste, kam der Mann zurück zur Tankstelle und musste von der Polizei vertrieben werden.

Dem Mitarbeiter einer Tankstelle in der Flinsberger Straße in Heiligenstadt fiel in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.20 Uhr auf dem Tankstellengelände ein offensichtlich betrunkener Mopedfahrer auf, heißt es im Bericht der Polizei.

Er informierte die Polizei und verhinderte die Weiterfahrt des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 50-Jährigen über 1,8 Promille, auch ein Drogentest war positiv. Der Mann musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Nach zwei Stunden kehrte er zur Tankstelle zurück und wollte in den Verkaufsraum. Eine Streife rückte an und vertrieb den Mann.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen