Künstler Horst Grimm (81) platzierte seine Kunstwerke an markanten Punkten in Worbis.

Eichsfeld. Künstler will mit seinen Skulpturen mahnen. Linke erinnert an Tag der Befreiung auf Sowjetischem Soldatenfriedhof.

Bewegendes Gedenken

„Bilder gehen so schnell nicht aus dem Kopf, wie Worte“, sagt Horst Grimm und schaut auf eine seiner Skulpturen, die er zum 75. Jahrestag der Befreiung in Worbis ausgestellt hat. An so einem denkwürdigen Tagt sollen Bilder aufrütteln und mahnen, so der Worbiser. Neben dem Denkmal für die Opfer von Kriegen und Gewalt steht seine Skulptur, die einen Mann zeigt, der sein totes Kind auf dem Schoß trägt. „Schmerz und Leid trägt er auf seinen Händen. Oft trägt man Schmerz und Leid allein“, sagt der 81-Jährige. Gefertigt hat Grimm das Werk aus einer Drahtkonstruktion, die mit Beton umhüllt ist.

Auf dem Friedensplatz hat er ein weiteres Kunstwerk aufgebaut. In einem Drahtzaun mit Elektroisolatoren hängt ein ausgemergelter Häftling. Selbst die Isolatoren sind so originalgetreu wie möglich dargestellt. „Ich will darauf hinweisen, dass es nicht nur früher Konzentrationslager und menschenunwürdige Haftanstalten gab, sondern auch heute noch gibt, Orte wo Menschen wegen ihrer politischen und religiösen Einstellung und Überzeugung gefoltert werden.“

Grimm ist es ein Dorn im Auge, dass die Menschheit aus der Geschichte offensichtlich nichts gelernt habe. „Geht es den Menschen in Kriegs-und Krisenzeiten schlecht, ist alles ganz nah. Wenn Jahre vergangen sind, verfliegen bei vielen die Gedanken an Krieg und Elend schnell. Auch nachfolgende Generationen verdrängen allzu oft die Erinnerung an das Elend.“ Auch neben dem Krankenhaus platzierte der Künstler eine lebensgroße Plastik. Sie zeigt den gestürzten Jesus, der ein Kreuz in Form eines Jochs trägt. Viele tragen in Kriegen eine große Last.

Die Linke lud in Heiligenstadt zu einer Gedenkveranstaltung auf den Sowjetischen Soldatenfriedhof ein. Unter anderem erinnerte Petra Welitschkin, stellvertretende Kreischefin, an die Befreiung. Vertreter des Kreisverbandes legten ein Gebinde nieder, Mitglieder vom Verein Russische Integration eine Blume auf jedes Grab. Zudem gab es russische Musik aus Kriegszeiten.