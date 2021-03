Bibliotheken in Leinefelde und Worbis öffnen wieder

Leinefelde-Worbis. Die Mitarbeiter der beiden Stadtbibliotheken in Leinefelde und Worbis freuen sich, dass sie ab Mittwoch, 17. März, die Einrichtungen wieder für ihre Leser öffnen dürfen. Das Ganze erfolgt unter strenger Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen, heißt es aus der Stadtverwaltung der Einheitsstadt. Der Zutritt ist nur mit einer vorgeschriebenen Mund-Nase-Bedeckung erlaubt. Der Aufenthalt in den Bibliotheken ist auf zehn Minuten begrenzt. Desinfektionsmittel für die Hände stehen jeweils am Eingang bereit. Die Personenzahl wird in den Bibliotheksräumen in Worbis auf zehn Personen, in Leinefelde in der Kinderbibliothek auf fünf Personen und in der Erwachsenenbibliothek auf acht Personen begrenzt. Eine Nutzung der Internetarbeitsplätze ist dabei nicht möglich.

Die Öffnungszeiten für die Bibliothek in Leinefelde sind: Montag, 13 bis 17 Uhr und Mittwoch, 13 bis 17 Uhr.

Die Bibliothek in Worbis öffnet am: Dienstag, 13 bis 17 Uhr und Donnerstag, 13 bis 17 Uhr.