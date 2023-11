Uder. Seit Samstagabend fehlt in einem Eichsfeld-Dorf von einer Simson 51b jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Schuppen in der Bahnhofstraße in Uder haben laut Polizei bislang Unbekannte am Samstag zwischen 21 Uhr und 21.40 Uhr eine Simson S 51b gestohlen. Der Wert des Mopeds wird mit etwa 2000 Euro angegeben. Wie die Täter die Simson abtransportierten, ist nicht bekannt, bedauert die Polizei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03606 / 6510.