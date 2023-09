Blick hinter die Kulissen der Geburtsklinik in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Der Tag der offenen Tür in der Geburtsklinik Heiligenstadt hält neben einem Blick hinter die Kulissen noch mehr bereit.

Das Eichsfeld-Klinikum lädt werdende Eltern zu einem Tag der offenen Tür am Mittwoch, 13. September, von 15 bis 18 Uhr in die Geburtsklinik im Haus St. Vincenz in Heiligenstadt ein. Dort können sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und erhalten viele Informationen von Chefärztin Gudrun König und den Hebammen rund um die Themen Geburt, Versorgung von Frühgeborenen, die erste Zeit mit dem eigenen Kind und mehr, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Zudem können die werdenden Eltern vor Ort bei Interesse von einer Fotografin Babybauchfotos schießen lassen. Außerdem bietet das Eichsfeld-Klinikum Kaffee und frisch gebackene Waffeln an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.