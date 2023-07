Blindgänger müssen in Göttingen entschärft werden

Göttingen. Ein Verdachtspunkt liegt an de Göttinger Sparkassen-Arena. Zeitliches Vorgehen wurde jetzt festgelegt.

Ein Einsatz zur Kampfmittelbeseitigung auf dem Göttinger Schützenplatz ist für Samstag, 23. September, geplant. Das hat die Stadt Göttingen in Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) festgelegt. Die Vorbereitungen werden nun auf diesen Termin fokussiert. Ab Montag, 24. Juli, ist der Schützenplatz deshalb vollständig gesperrt. Das Parken ist dort nicht mehr möglich.

Es gilt zunächst, an den acht erhärteten Verdachtspunkten Brunnen zu bohren. Diese dienen der Grundwasserabsenkung, die zunächst für die nähere Untersuchung der Punkte erforderlich ist. Start ist in dieser Woche.

Vorerkundungen ab Anfang August

Ab Anfang August können nach der Planung die technischen Vorerkundungen der Verdachtspunkte beginnen. Diese liegen bis zu sechs Meter tief im Boden. Die vertieften Untersuchungen werden weiter Aufschluss geben, was für die Anomalien bei den Messungen gesorgt hat, was sich also dahinter verbergen dürfte. Danach kann entschieden werden, heißt es von der Stadt, in welchem Radius am Einsatztag evakuiert werden muss.

Falls an dem Punkt, der unmittelbar an der S-Arena liegt, tatsächlich ein vollständiger Blindgänger liegen sollte, würde dies zu einer noch komplizierteren Maßnahme führen. Dann wäre wohl eine Erweiterung des Evakuierungsradius auf 1250 Meter nötig.

Nach Abschluss der technischen Vorerkundungen wird der aktuellen Planung zufolge im September damit begonnen, Containerschutzwände um die einzelnen Fundstellen zu errichten. Bislang sind dafür mehr als 200 Container vorgesehen. Ob der Einsatz an einem Tag erledigt werden kann, ermittelt laut Stadtverwaltung der KBD.