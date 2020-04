Blutspende am 15. April in Leinefelde

Blutspende am 15. April in Leinefelde

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Mittwoch, 15. April, zur Blutspende in die DRK-Kindertagesstätte Sonnenschein in Leinefelde, Leibnizplatz 3, ein. Willkommen sind Spender in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr. Die Teams des DRK-Blutspendeinstitutes und des Kreisverbandes freuen sich besonders in dieser außergewöhnlichen Zeit über jeden Spender, heißt es. Jeder Erstspender bekomme außerdem eine kleine Überraschung.