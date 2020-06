Breitenholz. Das Deutsche Rote Kreuz bietet einen Termin am 26. Juni an.

Blutspende in Breitenholz

Der Ortsverein Breitenholz des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Freitag, 26. Juni, von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende in den Gemeindesaal in der Hauptstraße 35 ein. Anlässlich des Weltblutspendetages, welcher bereits am 14. Juni begangen wurde, erhalten alle Blutspender auf diesem Termin als Zeichen des Dankes, ein großes, rotes Lebensretter-Badetuch.