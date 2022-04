Leinefelde. DRK Kreisverband lädt in Kindertagesstätte Sonnenschein ein.

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt am Donnerstag, dem 28. April, in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr zur Blutspende in die DRK Kindertagesstätte Sonnenschein am Leibnitzplatz 3 in Leinefelde ein. Eine entsprechende Betreuung und eine Stärkung sind für die Spender vorbereitet. Vor Ort gilt die 3G-Regel.