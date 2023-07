Blutspende in Leinefelde

Leinefelde. Die Eichsfelder sind weiterhin zur Blutspende aufgerufen. Eine weitere Möglichkeit dazu gibt es bereits am Mittwoch.

Blutspender sind am Mittwoch, 12. Juli, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in Leinefelde willkommen. Hier führt der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes eine Spendenaktion in der Kindertagesstätte Sonnenschein, Leibnizplatz 3, durch.

Den Spender erwartet eine Stärkung vom Buffet und eine freundliche Betreuung. Das DRK-Blutspendeteam dankt den Blutspendern schon heute für ihr gesellschaftliches Engagement.