Blutspende von Einschränkungen nicht betroffen

Die neuen Beschlüsse und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen führen vielerorts zu Verunsicherungen und Missverständnissen. Viele Verantwortliche von Ortschaften und Institutionen sagen in den kommenden Wochen geplante Blutspendetermine in Gemeinderäumen, Schulen und Feuerwehrhäusern ab. Dabei, macht der DRK-Blutspendedienst deutlich, ist die Blutspende von den aktuellen Corona-Beschränkungen nicht betroffen.

Die Terminabsagen können in den kommenden Wochen zu Engpässen in der Versorgung von Patienten mit Blutpräparaten führen. Auch weiterhin werden Blutkonserven täglich in der Krebstherapie und bei der Notfallversorgung benötigt. Einzelbestandteile wie Blutplättchen, auf die Patienten zum Beispiel während einer Chemotherapie angewiesen sein können, sind außerdem nur wenige Tage haltbar.

„Die öffentlichen Blutspendetermine müssen weiter stattfinden – jede Blutspende wird dringend gebraucht“, so Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes. Alle Blutspendetermine unterliegen einem strengen Sicherheitskonzept, wodurch dort kein größeres Risiko bestehe. Blutspendetermine seien für die Erhaltung des Gesundheitssystems relevant und daher kein Bestandteil der geplanten Pandemie-Beschränkungen.

Blutspendetermine finden weiter statt und sind tagesaktuell unter www.blutspende-leben.de/blutspendetermine zu finden.