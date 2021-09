Blut gespendet werden kann Freitag bei einer Aktion des Deutschen roten Kreuzes in Dingelstädt.

Blutspendeaktion in Dingelstädt

In Dingelstädt findet am Freitag, 10. September, die nächste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Eichsfeld, von 16 bis 20 Uhr Uhr in der St.-Franziskus-Schule, Riethstieg 9, statt. Die Spender erwartet von dem Team des DRK-Ortsvereins Dingelstädt eine mit Liebe zubereitete Stärkung und freundliche Betreuung. Das Blutspendeteam dankt den Blutspendern schon heute für ihr gesellschaftliches Engagement.