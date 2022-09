Leinefelde. Der DRK-Kreisverband Eichsfeld hofft auf viele Spendenwillige.

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Mittwoch, 14. September, in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr zur Blutspende in die DRK-Kindertagesstätte Sonnenschein in Leinefelde, Leibnizplatz 3, ein.

Die Spender erwartet laut dem Kreisverband unter anderem eine Stärkung. Schon im Voraus freut sich das Team des DRK auf viele Spendenwillige und dankt den Blutspendern für ihr gesellschaftliches Engagement.