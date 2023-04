Blutspenden im Eichsfeld

Eichsfeld. Blutspenden werden noch immer dringend gebraucht. Für Spender im Eichsfeld gibt es am Donnerstag zwei Termine.

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bietet Blutspendern am Donnerstag, 13. April, die Möglichkeit zur Spende. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr findet eine Spendenaktion in der Gaststätte „Weißes Ross“ in der Dorfstraße 18 in Burgwalde statt, hieß es.

Zeitgleich wird zur Blutspende in die „Alte Pfarrei“, Im Graben 41, nach Birkenfelde eingeladen.

Das Team des Instituts für Transfusionsmedizin freut sich auf zahlreiche Spender und dankt ihnen im Voraus für ihr Engagement.