Blutspender sind gleich in zwei Eichsfeldorten willkommen

Berlingerode/Teistungen. Institut für Transfusionsmedizin bietet Blutspendern Termine in Berlingerode und Teistungen an. Gesucht werden auch Erstspender.

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl lädt wieder alle Interessierten und gern auch Erstspender am Donnerstag, 20. April, 16.30 bis 19.30 Uhr, zur Blutspende in die Grundschule Teistungen ein. Ein weiterer Termin ist für Montag, 24. April, 16.30 bis 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Berlingerode geplant. Auf die Spender wartet nach der Blutabgabe ein liebevoll zubereiteter Imbiss.