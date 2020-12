Heiligenstadt. In der Nacht zu Freitag hatten es Diebe in Heiligenstadt auf zwei hochwertige Fahrzeuge abgesehen.

BMW X5 in Heiligenstadt gestohlen

Von einem Hof in der Charlotte Heidenreich stahlen der oder die Täter laut Polizei zwischen 1 Uhr und 5 Uhr einen schwarzen BMW X5. In der Rosengasse, unweit des anderen Tatortes, machten sich die Täter an einem Fahrzeug des gleichen Modells zu schaffen. Dort scheiterten sie, es blieb beim Versuch.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen zu beiden Vorfällen. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die an den Tatorten waren oder möglicherweise im Vorfeld die Gegend auskundschafteten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

