In Heiligenstadts Altstadt herrscht auch in diesem Jahr ein Böllerverbot.

Silvester Böllerverbot in Heiligenstadts Altstadt

Heiligenstadt Wie auch im vergangenen Jahr ist in Heiligenstadts historischer Altstadt das Zünden von Silvesterfeuerwerk verboten. Das sind die Details:

Die Stadtverwaltung Heiligenstadt hat auch in diesem Jahr das Zünden von Feuerwerk in der Altstadt untersagt. Dieses Verbot gilt sowohl für den 31. Dezember als auch für den 1. Januar. Das entsprechende Gebiet ist folgendermaßen abgegrenzt: Im Osten und Nordosten erstreckt es sich von der Eisenbahnüberführung Göttinger Straße/Richtebergstraße entlang der Bahnstrecke bis zur Eisenbahnüberführung am Leineberg.

Im Osten zieht sich das Gebiet entlang der westlichen Seite des Straßenverlaufs Leineberg über das Geisleder Tor und die Petristraße bis zur Überführung der Petristraße über den Mühlgraben. Von hier aus geht die Begrenzung im Süden weiter von der Überführung der Petristraße über den Mühlgraben entlang der nördlichen Straßenbegrenzung Petristraße bis zur Kreuzung Petristraße/Holzweg/Liesebühl und Kasseler Tor.

Die westliche Begrenzung des Gebiets erstreckt sich von der Kreuzung Petristraße Holzweg/Liesebühl und Kasseler Tor entlang der östlichen Straßenbegrenzung Leinegasse bis zur Einmündung Werner-Martini-Weg und entlang der nördlichen Begrenzung des Werner-Martini-Weges bis zur Einmündung Werner-Martini-Weg/Friedensplatz/Knickhagen.

Von dort aus geht es weiter in gerader Linie zur südlichen Gebäudeecke des Einkaufszentrums Sperberwiese bis zur östlichen Gebäudeecke des Einkaufszentrums und der nördlichen Gebäudefront bis zum westlichen Ende des Von-Zwehl-Weges, fortlaufend begrenzt durch die Nordseite des Von-Zwehl-Weges bis zur Eisenbahnüberführung Göttinger Straße/Richtebergstraße.

Polizei und Ordnungsamt werden die Einhaltung des Verbots verstärkt überwachen. Bei Missachtung droht eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro.

