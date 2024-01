In einer Eichsfelder Firma brannte es. (Symbolbild)

Polizeibericht Brand in einem Eichsfelder Unternehmen – Erheblicher Sachschaden

Haynrode In einem Unternehmen in einem Eichsfelder Dorf gab es ein Feuer. Das ist passiert:

Zum Brand in einer Produktionshalle für Automobilteile kam es am Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr bei einer Firma in Haynrode. Das teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge habe eine Platte aufgrund eines angeheizten Ofens Feuer gefangen.

Auf der Platte lagerten Ersatzteile, die durch das Feuer zerstört wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

