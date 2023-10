Im Eichsfeld sind beim Brand in einer Firma zwei Menschen verletzt worden (Symbolbild).

Brand in Firma in Leinefelde-Worbis: Zwei Mitarbeiter werden verletzt

Leinefelde-Worbis. Bei einem Brand in einer Firma in Leinefelde-Worbis sind zwei Mitarbeiter verletzt worden.

Bei einem Brand in einer Firma in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) haben zwei Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In der Firma hatte am Mittwochnachmittag ein Auffangbehälter einer Absaugmaschine Feuer gefangen. Die 43 und 48 Jahre alten Mitarbeiter transportierten den brennenden Auffangbehälter ins Freie, wobei sie sich die Rauchgasvergiftung zuzogen.

