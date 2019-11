Leinefelde. In Leinefelde ist am Dienstag in einer Kaffeerösterei ein Brand ausgebrochen.

Brand in Leinefelder Kaffeerösterei

Am Dienstag kam es in Leinefelde, kurz nach 9 Uhr, zu einem Brand in einer Kaffeerösterei in der Zeißstraße. Ersten Ermittlungen zufolge habe sich laut Polizei der Filter einer Röstmaschine selbst entzündet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens belaufe sich auf ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.