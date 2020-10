Brandstifter zündeln im Keller eines Mehrgeschossers

Nachdem bislang Unbekannte in einem Kellereingang in der Leinefelder Händelstraße Feuer legte, waren 41 Kameraden von drei Wehren im Einsatz.

Ein vermeintlicher Kellerbrand löste am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, in Leinefelde einen großen Polizei- und einen Feuerwehreinsatz aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte Zeitungen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Händelstraße angezündet hatten. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, so dass niemand verletzt wurde.