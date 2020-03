Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brehmer Tortenkünstler: Süße Versuchung ohne Rezept

Torten gehören zu den süßen Verführungen, zumindest meinen das viele Genießer. Ein Stück kann vieles sein: Genuss, Lebensfreude, Seelentröster, Blickfang. All das weiß Marius Müller. Er ist gerade einmal 16 Jahre und die Zubereitung von Torten seine große Leidenschaft. Die allerdings will er bald zum Beruf machen. Schon im Grundschulalter, mit sieben, acht Jahren, schaute er der Oma beim Backen zu und durfte beispielsweise beim Spritzgebäck selbst Hand anlegen. Und weil er Crêpes so liebte, bekam er zuerst eine entsprechende Pfanne, dann einen Crêpesmaker geschenkt. Marius Müller probierte sich aus und fand schon bald Gefallen daran, sich auch an Zupfkuchen und Muffins zu versuchen. Dass es bei Familie Müller dankbare Abnehmer der süßen Köstlichkeiten gab und noch immer gibt, versteht sich von selbst und dürfte weder eine Überraschung noch ein Geheimnis sein.

Ungefähr alle zwei Wochen greift der junge Mann zu Sahne, Früchten, Mehl und Co. Die Böden für die Torten backt der Brehmer nämlich in der Regel selbst. Und Schichttorten haben es ihm besonders getan. Was Marius Müller aber nicht tut: Nach Rezept backen. „Das ist unkreativ und wäre, als würde man einen Schrank zusammenbauen“, meint er. Mit Cookies, Waldfrüchten und Vanilleeis lässt sich schließlich so einiges zaubern. Und Sahne verschmäht er auch nicht. Dass es dem Sohn nicht an Ideen mangelt, verrät Mama Diana Müller. Zum Sommerfest überraschte der Sohn mit einer Torte im Kinder-Bueno-Stil. Dass er Massen an Mascarpone verbrauchte, störte niemanden. Die Gäste waren begeistert. Und nicht nur die. Gern verwöhnt Marius Müller auch die Leute, die ins Tonstudio von Papa Matthias kommen. Sie sind ebenfalls dankbare Abnehmer. Was die Richtungen angeht, mag es der Brehmer fruchtig. Ganz oben auf der Skala stehen die Waldfrüchte. „Kiwis sind dagegen überhaupt nicht mein Ding“, sagt er und greift zu Schüssel und Zutaten, denn heute soll eine neue Torte kreiert werden. Für die braucht es neben den Böden unter anderem Bananen, Schokoeis, Sahne. Letztere ist schnell geschlagen und „wie eine Abkürzung für die Masse“, sagt der sympathische 16-Jährige mit einem Augenzwinkern. Braucht er eine Inspiration, ist die Familie gern Ratgeber. Dann geht es ans Ausprobieren. „Bisher hat es immer geklappt“, sagt er und lässt sich bei den Handgriffen, die allesamt sitzen, nicht ablenken.

Während das Werk Gestalt annimmt, wirft die Mama einen Blick in die geräumige Küche. „Wenn es Torte gab, dann geht sie joggen“, erzählt der Sohn und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Für ihn selbst beginnt allerdings bald der Ernst des Lebens – mit der Ausbildung. „Ich werde Bäcker und mache meine Lehre in einem Familienbetrieb in Bleicherode“, erzählt der Eichsfelder, der sich als Praktikumsbetriebe natürlich ebenso Bäckereien aussuchte und mit dem Chef schon morgens um 3 in der Backstube stand. Während der dreijährigen Ausbildung bekomme er „das Nützliche“ beigebracht, das Handwerk eben. Darauf freut er sich. Das frühe Aufstehen stört ihn dabei überhaupt nicht. „Dafür habe ich danach noch viel vom Tag“, sieht Marius Müller den Vorteil und bricht eine Lanze für das alte Handwerk.

Während er erzählt, geht es mit der Torte voran. Auf den Boden ist die geschlagene Sahne gekommen, dann das Schokoeis. Auf die zweite Schicht kam nach den weißen Kalorien ein Bananenmus. Da läuft einem schon beim bloßen Zuschauen das Wasser im Mund zusammen.

Und wann hat sich der junge Mann diese Kreation ausgedacht? „Vorhin in der Schule“, sagt er spontan. Schnell wird derweil der Gedanke verworfen, doch noch das Karamell einzusetzen, an das gedacht war.

Ausprobiert hat der Hobbybäcker, denn ein Hobby ist es für ihn, schon viel. Philadelphiatorte mit unterschiedlichen Puddingsorten zum Beispiel. Es soll auf keinen Fall langweilig werden, Spaß machen. „Dabei wollte ich eigentlich Architekt werden“, verrät Marius Müller. Dass er gern tüftelt, kommt ihm zu Gute und auch, dass er Perfektionist ist. Dass sieht man, als es an die Tortendeko geht.

Der Brehmer betrachtet seine Arbeit. Die Mama strahlt. „Zu meinem Geburtstag hat Marius fünf meiner Freundinnen und mich zu einer Kaffeetafel eingeladen und mir den Tag im wahrsten Sinne des Wortes versüßt“, verrät sie mit einem Lächeln und man merkt, dass sie schon ein bisschen stolz auf den Junior ist. Der winkt bescheiden ab und fängt an, abzuwaschen. „Das Aufräumen ist allerdings ein Lernprozess“, sagt nun mit einem Augenzwinkern Diana Müller.

Dass alles mit der Crêpepfanne von Oma anfing, weiß sie. Aber noch viel früher gab es schon ein Erlebnis, das Marius Müller vielleicht nicht vergessen hat. Als er noch sehr klein war und die Uroma 91. Geburtstag feierte, hatten sich alle für die Jubilarin richtig ins Zeug gelegt und eine Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre – der Uropa kam aus Wien – gezaubert. Mit Sachertorte, Kaffeespezialitäten und allem, was dazu gehört. Das gefiel dem Kind. „Heute, wenn es um den Geburtstag einer Freundin oder ein Mitbringsel geht, heißt es: Marius mach mal. Und Marius macht“, verrät Diana Müller. Derweil hat der Sohn die Torte fertig dekoriert. Die winzigen blauen Einhörner, die er benutzt, setzt er mit einer Pinzette. Alles muss passen. Wie er was macht, das will der 16-Jährige, der Cello und Klavier spielt, bald in einem eigenen Blog zeigen.