Brettspiel-Spenden gesucht

Herbst und Winter laden wieder vermehrt zu Spiele-Nachmittagen mit der ganzen Familie ein. Gerade in der jetzigen Zeit kommen viele Klassiker, aber auch Neuheiten auf den Tisch. „Natürlich möchten wir unseren kleinen und großen Lesern eine Vielzahl von unterschiedlichen Brettspielen zum Ausleihen anbieten – eine große Nachfrage besteht bereits“, so Bibliotheksmitarbeiterin Elke Räuber. Da es in vielen Familien sicher einige ungenutzte Spiele in den Kinderzimmern gebe, wäre es toll, wenn diese der Stadtbibliothek Leinefelde-Worbis überlassen würden.

Wer helfen und Brettspiele spenden möchte, der meldet sich bitte telefonisch oder bringt die Spiele direkt zu den Öffnungszeiten, Montag von 13 bis 18 Uhr, Mittwoch 13 bis 18 Uhr und Freitag von 10 bis 15 Uhr in die Bibliotheken.

Informationen gibt es telefonisch unter 03605 / 20 05 80.