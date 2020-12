Brücke bei Neu-Eichenberg ist wieder offen

Hohengandern. Die Vollsperrung der B 80 wurde wie geplant aufgehoben. Diese war zwischen Hohengandern und der Einmündung auf die B 27 seit 6. Januar dieses Jahres voll gesperrt. Grund war der Abriss und Neubau der B 80-Brücke über die Gleise.

Besonders froh darüber ist Christel Fiedler, die Betreiberin der Honsel-Tankstelle in Hohengandern. Zahlreiche Lkw hatten während der Sperrung auf dem Gelände der Tankstelle gedreht und dabei gravierenden Schaden angerichtet. Nun ist wieder Ruhe eingekehrt, es funktioniere besser. „Das liegt aber auch am Jahresende. Ein genaues Bild können wir uns also erst machen, wenn wieder etwas Normalität eingekehrt ist, die Leute zur Arbeit fahren“, so Christel Fiedler.

Das alte Bauwerk war eine Sandsteingewölbebrücke aus dem Jahr 1914. Mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke Ende der 1960er Jahre wurden die Gewölbebögen mit einer Stahlträgerkonstruktion ersetzt. Wegen der hohen Verkehrsbelastung war nun ein Neubau unumgänglich.

Besonders dabei war, dass das Bauwerk nicht im klassischen Sinne abgebrochen, sondern segmentiert, also in Teile geschnitten und mit einem Autokran ausgehoben wurde. Teilweise geschah das mitten in der Nacht, denn für die Arbeiten musste die Bahnstrecke unter der Brücke zeitweise ebenfalls gesperrt werden. Dazu wurden Zeiten gewählt, in denen nur wenige Züge fuhren.

Die neue Brücke wurde ihrerseits aus fünf Spannbetonn-Fertigteilen konstruiert und ist rund 24 Meter lang. Die Brückenwiderlager sind auf Bohrpfählen gegründet, die ungefähr 16 Meter in den Untergrund reichen, um die Lasten aus dem Bauwerk auf tragfähige Bodenschichten abzutragen.

Bau, Abbruch und Oberleitungsumbau kosteten insgesamt rund 4,5 Millionen Euro. Die DB Netz-AG trägt davon zirka 54 Prozent und die Bundesrepublik Deutschland den Rest.

Im weiteren Verlauf der B 80 befand sich noch eine zweite Brücke, die im Rahmen der Vollsperrung instand gesetzt wurde – die Bahnbrücke am Arnstein. Diese liegt gut 250 Meter von dem Brückenneubau entfernt. An dem 1962 erbauten Bauwerk wurden die Brückenkappen einschließlich Geländer sowie der Fahrbahnbelag samt Abdichtung erneuert.

Hier belaufen sich die Kosten auf rund 600.000 Euro, die vollständig vom Bund getragen werden. Weiterhin wurde die Fahrbahndecke der B 80 auf den rund 250 Metern zwischen den beiden Brücken erneuert.