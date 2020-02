Brückenabbau bei Hohengandern Stück für Stück

Ein Seil, besetzt mit Diamanten, klingt schon nach etwas. Besonders schön anzusehen ist das allerdings nicht so richtig, dafür aber sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel Stahlbeton schneiden will. Und so ein Seil kam innerhalb einer Seilsäge am Wochenende beim Brückenabriss nahe Hohengandern zum Einsatz.

Die B 80 bei Neu-Eichenberg ist ab dem Abzweig von der B 27 bis zur Landesgrenze Thüringen seit Anfang Januar voll gesperrt. Grund dafür ist der Abriss und Neubau der Brücke über die Bahngleise an der Einmündung auf die B 27. Das Bauwerk ist eine Sandsteingewölbebrücke aus dem Jahr 1914, deren Bögen Ende der 1960er-Jahre von einer Stahlträgerkonstruktion ersetzt wurde.

ein abgesägtes Brückenteil wird vom Kran weggenommen. Foto: Johanna Braun

Um einen Abriss sei man nicht herumgekommen, sagt Peter Wöbbeking, Regionaler Bevollmächtigter Osthessen von Hessen Mobil, das mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zu vergleichen ist. „Beim Bau ist man damals von einer ganz anderen Belastung ausgegangen. Heute haben wir eine viel höhere Verkehrsfrequenz, und die Lkw’s sind schwerer. Darunter leidet jede Brücke.“ Der eigentliche Plan sei ein Neubau gewesen, den hätte man daneben gesetzt und die alte Brücke erst abgerissen, wenn die neue freigegeben ist. Das hätte auch keine Sperrung nötig gemacht. „Das war planungstechnisch aber nicht umsetzbar“, erklärt Peter Wöbbeking.

Eine Sperrung gilt während der Arbeiten, die seit vergangenem Montag andauern und noch bis einschließlich Mittwoch laufen werden, auch für die Bahn. Die Gleise sind vorsichtshalber mit Flies abgedeckt. Von 22 bis 4 Uhr fährt kein Zug. Diese Sperrpausen hatten auch im Laufe der Woche schon stattgefunden. Damit die Arbeiter sicher sind, wurde die Oberleitung auf der Schiene geerdet. Würde also jemand doch den Strom auf der Oberleitung anschalten, würde es zu einem Kurzschluss kommen, die Arbeiter wären aber sicher.

Das Besondere an diesem Abriss: Der Brückenüberbau wird nicht im klassischen Sinne abgebrochen, sondern er wird segmentiert. Das bedeutet, das Bauwerk wird in sechs Teile geschnitten, und die einzelnen, bis zu 37 Tonnen schweren Teile werden mit einem Autokran ausgehoben. Dazu ist die Seilsäge notwendig. Die Arbeiter richteten sie aus, schalteten sie an, und dann hieß es: warten. War das Brückenteil gelöst, hob es der Kran an die Seite. Dann ging es an das nächste Teilstück.

Die neue Brücke wird aus Spannbeton-Fertigteilen bestehen, weil das die kürzeste Bauzeit in Anspruch

Das mit Diamanten besetzte Sägeband tritt erneut in Aktion. Foto: Johanna Braun

nimmt, so Peter Wöbbeking. Sie wird eine Spannweite von 24,15 Metern haben. Da das Gelände keinen ausreichend festen Untergrund bietet, müssen die Brückenwiderlager, also die außenstehenden Fundamente gewissermaßen, auf Bohrpfählen gegründet werden. Die haben einen stolzen Durchmesser von 120 bis 150 Zentimeter und reichen zirka 16 Meter in den Untergrund, um die Lasten aus dem Bauwerk ausreichend auf belastbare Bodenschichten abtragen zu können.

Zuvor muss aber noch eine Zufahrt hergestellt werden, die auch schwere Maschinen wie das rund 120 Tonnen schwere Bohrgerät, tragen kann. Weiterhin müssen Versorgungsleitungen umverlegt werden. Auch für diese Vorarbeiten sei die Vollsperrung der B 80 Voraussetzung, so Peter Wöbbeking. Die Baukosten einschließlich Abbruchkosten und Oberleitungsumbau betragen rund 5,1 Millionen Euro. Die DB Netz AG trägt davon zirka 54 Prozent und die Bundesrepublik ungefähr 46 Prozent.

Und weil die B 80 einmal gesperrt ist, geht man auch die Bahnbrücke am Arnstein an. Die 1962 erbaute Brücke wird saniert. Dort werden die Brückenkappen einschließlich Geländer sowie der Fahrbahnbelag samt Abdichtung erneuert. Hier belaufen sich die Kosten auf rund 600.000 Euro, die voll vom Bund getragen werden. Darüber hinaus wird die Fahrbahndecke der B 80 auf den rund 250 Metern zwischen den beiden Brückenbauwerken erneuert. Fertig mit allen Arbeiten will man am 31. Dezember sein.