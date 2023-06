Brückenabriss und Neubau führen zur Sperrung einer Ortsdurchfahrt im Norden des Landkreises Eichsfeld

Bockelnhagen. Der Abriss der Ellerbrücke in einem Ort im nördlichen Teil des Landkreises Eichsfeld hat Folgen für den Verkehr. Auch Bushaltestellen müssen verlegt werden.

Die Ellerbrücke in Bockelnhagen wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das teilte das Landesamt für Bau und Verkehr, Region Nord, am Freitag mit. Daher wird die Ortsdurchfahrt gesperrt. Die Umleitung führt, wie schon beim Kanalbau, von Zwinge über die Landesstraße 1012, die L 2060, Stöckey, die L 1014, Mackenrode, die B 243, Osterhagen, die L 432 und L 531 nach Bartolfelde und zurück.

Die Brückenbauarbeiten werden bis zum Jahresende andauern, heißt es aus dem Landesamt.

Die Arbeiten, die am Montag, 5. Juni, beginnen sollen, tangieren auch den Busverkehr. Aus diesem Grund kann EW Bus die Haltestellen „Alte Schule“ und „Mitte“ in Bockelnhagen nicht mehr bedienen. Das teilt die Eichsfeldwerke-Tochter mit. Für die entfallenden Haltestellen würden in der Bockelnhagener Straße jedoch zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet. Diese befänden sich in den Einmündungsbereichen der Schulenbergstraße. Beide Ersatzhaltestellen können für die Busverbindungen in Richtung Zwinge sowie für die Verbindungen in Richtung Weilrode genutzt werden, heißt es.

Weitere Auskünfte erteilt EW Bus unter Telefon: 03605/515253.