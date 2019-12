Buchautor Dieter Schneider in Heiligenstadt: „Die Kunst des Heilens ist zeitlos“

Gut, dass Professor Dieter Schneider aus dem sächsischen Zwenkau nach seinem Vortrag im Marcel-Callo-Haus übernachtete und nicht noch am selben Abend die Heimfahrt antreten musste. Denn auch nach dem offiziellen Ende des letzten Eichsfeldforums im Jahr 2019 blieb er ein begehrter Gesprächspartner. Hatte allein sein Vortragstitel – zugleich Titel seines Buches – „Medizin und die Kunst des Heilens im Spiegel der Kulturgeschichte. Von den frühen Hochkulturen bis heute“ zahlreiche Interessenten den Weg in die Lindenallee einschlagen lassen, gab es weitere Gründe, warum sich nicht wenige Besucher eingefunden und sich rege an der Diskussion beteiligt hatten: Der Referent wurde 1941 in Heiligenstadt als Sohn eines aus Steinbach stammenden Schuhmachers geboren. „Zwei meiner Heiligenstädter Klassenkameraden sind auch hier“, freute sich der Kardiologe, dessen medizinische Laufbahn im St. Vincenz-Krankenhaus begonnen hatte.

4000 Jahre Medizingeschichte auf 700 Seiten

Viele Jahre wirkte er am St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig und an der Universität Leipzig. Vor einem Jahrzehnt, nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben, hatte er mit seinem Sohn als Co-Autor – er ist ebenfalls Arzt – die Arbeit an dem über 700 Seiten umfassenden Buch begonnen, das im Heiligenstädter Verlag Cordier erschienen ist. Glücklich könnten wir uns alle schätzen, hier und heute zu leben, lautete der Einstieg in die 4000-jährige Geschichte der Medizin und des Heilens, die immer mit den historischen Ereignissen in engem Zusammenhang stand und steht.

Als einige Beispiele für seine These seien hier genannt: Einst hat die Pest ein Drittel der Bevölkerung Europas hinweggerafft. Noch 1892 wurde in Deutschland jedes zweite Kind Opfer der Diphterie. Bevor der Arzt Ignaz Semmelweis (1818-1865) zum „Retter der Mütter“ wurde, hatte er doch die Ursache des Kindbettfiebers erkannt, starben unzählige Frauen kurz nach der Geburt ihres Kindes.

Klöster waren auch Hospitäler

Beginnend in Mesopotamien, „der Wiege der Kultur und der Bibel“, über die Kultur- und Medizingeschichte Europas mit der griechischen und römischen Antike über das Christentum schlug Prof. Schneider einen Bogen bis ins 21. Jahrhundert. In kurzer Form stellte er berühmte Ärzte und ihre bahnbrechenden Leistungen vor. Das häufig so bezeichnete finstere Mittelalter sei so finster gar nicht gewesen, erinnerte er in diesem Zusammenhang an Klöster, hochgeschätzt als Bildungszentren und Hospitäler, lange, bevor im 18. Jahrhundert Krankenhäuser eröffnet wurden. Er führte an, viele Mönche seien Ärzte gewesen, nannte die heute einen sprichwörtlichen Boom erlebende Klostermedizin der Hildegard von Bingen (1098-1179).

Viele Heilpflanzen noch nicht erforscht

Eine große Aufgabe und eine der Herausforderungen der Gegenwart sieht Dieter Schneider in der Erforschung der Wirksamkeit von Heilpflanzen, unter anderem in den Tropen. Bekannt sei: Naturvölker nutzen Pflanzen, die ihnen im Krankheitsfall helfen. Doch seien bisher weltweit erst zehn bis 15 Prozent der in der Natur vorkommenden Heilpflanzen wissenschaftlich untersucht worden. Seine Wünsche im 21. Jahrhundert: Eine auf den Patienten ausgerichtete Medizin, die den ganzen Menschen im Blick hat, sich nicht ausschließlich an Wissenschaft und Technik orientiert. Aufgabe des gesamten medizinischen Personals sei es, das Heilen aus Herzenssicht zu betrachten. Deshalb dürfe es Zeit- und Personalmangel in Krankenhäusern nicht geben. Resümee Professor Schneiders: „Die Geschichte lehrt: Medizin ist zeitabhängig. Die Kunst des Heilens ist zeitlos.“