Bücherwürmer in Heiligenstadt decken sich ein

Heiligenstadt. Darum dankt das Bibliotheksteam ganz herzlich:

Großer Dank geht vom Team der Stadtbibliothek Heiligenstadt an alle Leserinnen und Leser, die so zahlreich der Bitte „Nimm ein Buch mehr!“ gefolgt sind. An den elf Ausleihtagen im Dezember wurden weit über 3000 Medien entliehen.

„Diese brauchen wir nicht in Kisten zu packen und umziehen lassen – toll“, freut sich Leiterin Jana Bauer. Sie wünscht schon einmal ein besinnliches Weihnachtsfest und freut sich auf ein Wiedersehen in der Wilhelmstraße.