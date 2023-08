Bürger stellen in Heiligenstadt Fragen zum neuen Klinik-Standort

Heiligenstadt. Aktueller Planungsstand für das Eichsfeld-Klinikum ist Thema im Heiligenstädter Rathaus. Bürger erhalten Antwort auf ihre Fragen und sollen weiter beteiligt werden.

Über den aktuellen Planungsstand in Sachen Neubau des Eichsfeld-Klinikums in Heiligenstadt konnten sich Interessierte am Mittwochabend bei einer Bürgerversammlung im Rathaus informieren. Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) stellte nicht nur den momentanen Sachstand vor, sondern schilderte auch den vorherigen Werdegang. Es ging nicht darum, wie das neue Haus aussehen soll, sondern rein um die Fläche und die Änderung des dazugehörigen Nutzungsplanes.

Mehrere mögliche Standorte seien zuvor planerisch untersucht worden, so Spielmann. Am Ende erwies sich der nördlich der Ostumfahrung als am geeignetsten. Erste Voruntersuchungen seien bereits zu Vogelbeständen erfolgt, aber auch zur Kapazität der Straßenverbindungen. Ein Kreisel werde wohl die Anbindung des neuen Klinikcampus am besten erschließen. Neben dem Klinikum sollen auch ein Medizinisches Versorgungszentrum, eine Pflegeschule und auch ein Wohnheim entstehen. Einer der Gäste fragte, ob dort ein Supermarkt angesiedelt werde. „Nein“, so die Antwort.

Marco Link vom beauftragten Planungsbüro „AG Stadt“ beantwortete weitere Anwohneranfragen zum Oberflächenwasser und zur KV-Leitung. „Das Planverfahren des F-Planes wird nun weitergeführt, alle interessierte Bürger sind eingeladen, offene Fragen in den öffentlichen Sitzungen des Bauausschusses zu stellen.“ Im Vorfeld hat es zudem gemeinsame Gespräche zwischen Thomas Spielmann, Stefan Menzel, Geschäftsführer der Heiligenstädter Klinikgesellschaft und Eichsfeld-Klinikum-Geschäftsführer Gregor Bett über eine künftig noch engere Zusammenarbeit gegeben. Durch den Neubau würden sich gerade für den Vitalpark und die Kurklinik weitere Herausforderungen ergeben. Die Gespräche würden fortgesetzt.