Bürgerinitiative in Heiligenstadt bereitet sich auf den Wahlkampf vor

Heiligenstadt Erste Interessenten haben bei den Menschen für Heiligenstadt schon Absichten bekundet. Frist für Bewerber ist noch nicht abgelaufen.

In einer Atmosphäre von weihnachtlicher Gemütlichkeit, mit Glühwein, Plätzchen und Kaminfeuer fand die letzte Veranstaltung der Bürgerinitiative (BI) „Menschen für Heiligenstadt“ in diesem Jahr statt. „Diese Zusammenkunft diente dem Austausch zwischen den Mitgliedern und den potenziellen Kandidaten für die bevorstehenden Kommunalwahlen“, erklärt BI-Chef Johannes Rauch.

Der Abend sei von intensiven Gesprächen über die Pläne und Herausforderungen der kommenden sechs Monate sowie die langfristigen Ziele für Heiligenstadt, die Ortsteile und das gesamte Eichsfeld geprägt gewesen. Eines sei ganz wichtig: Gesicht zeigen für Demokratie und Zusammenhalt. Die Teilnehmer nutzten die Chance, sich kennenzulernen, ihre jeweiligen Themen und Interessen vorzustellen, Fotos zu machen und die Weichen für eine erfolgreiche Wahlkampagne zu stellen.

Eine aktive Beteiligung an der demokratischen Gestaltung in der Region hält die BI für sehr wichtig. Bis zum 27. Dezember bestehe bei ihr noch die Möglichkeit, sich für eine Kandidatur zu melden. Dann beginne ab dem 29. Dezember die Briefwahl für alle Mitglieder, die bei der Nominierung am 11. Januar im MCH verhindert sind. Aktuell plant die BI, mit 24 Kandidaten für die Stadtratswahl, 25 für die Kreistagswahl, Thomas Spielmann als Bürgermeisterkandidaten und Nicole Siebert-Kobert aus Rengelrode als Kandidatin für das Landratsamt in den Wahlkampf zu ziehen.

„Wir wünschen uns, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger im Eichsfeld aktiv am demokratischen Prozess zur Kommunalwahl beteiligen und gemeinsam für eine starke und lebendige Gemeinschaft vor Ort stehen, die pragmatisch und unideologisch zukunftsweisende Lösungen für die Region erarbeitet – so wie dies die BI seit ihrer Gründung 2008 tut“, so Rauch.