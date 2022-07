Bummel durch die Heiligenstädter Altstadt

Heiligenstadt. Bei Tag oder mit der Nachtwächterin – Heiligenstadts Stadtkern hat Verblüffendes zu bieten.

Kurzentschlossene können sich am Mittwoch, 6. Juli, um 10.30 Uhr am Rathaus am Heiligenstädter Marktplatz einfinden, um bei einer öffentlichen Stadtführung die Höhepunkte der historischen Altstadt zu entdecken. Zum Spaziergang durch die malerischen Gassen der idyllischen Kleinstadt sind Einzelpersonen, Tagesgäste und kleine Gruppen willkommen. Wer sich bis 10.15 Uhr in der Tourist-Information im Rathaus angemeldet hat, wird mitgenommen.

Wer es noch lauschiger mag, darf sich Donnerstag, 7. Juli, um 21 Uhr wiederum am Rathaus am Marktplatz zur Nachtwächterführung einfinden. Der unterhaltsame Abendbummel führt ebenso durch die historische Altstadt, aber bei Laternenschein. Ein Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.