Bundesweite Auszeichnung für Aktion „Tag in der Praxis“ in Eichsfelder Unternehmen

Eichsfeld. Die Zahl der beteiligten Firmen am „Tag in der Praxis“ hat sich schnell vervierfacht.

Jedes Jahr zeichnet die Bundesarbeitsagentur erfolgreiche Praxisbeispiele aus. Die Gewinner aus den mehr als 160 Bewerbungen für „Erfolge feiern“ wurden jetzt geehrt. In der Kategorie Arbeits- und Fachkräftesicherung konnte das Team um den Chef der Nordthüringer Arbeitsagentur, Karsten Froböse, stellvertretend für alle Beteiligten der Region die Auszeichnung entgegennehmen, und zwar für den Tag in der Praxis.

„Das ist Engagement aus der Region für die Region“, meint Karsten Froböse. Mit dem Tag in der Praxis soll der Berufseinstieg der Schüler verbessert und den Unternehmen bei der Fachkräftesicherung geholfen werden. Seit Februar 2022 setzen das Schulamt Nordthüringen, der Regionalservice der IHK und die Kreishandwerkerschaft mit der Arbeitsagentur den Tag auch im Eichsfeld um.

Schüler erhalten ein reales Bild, Firmen Zugang zu jungen Leuten

„Neben den Projektpartnern sind es vor allem engagierte Lehrer, die regionalen Unternehmen und die Familien der Jugendlichen, die aus einer Idee ein Erfolgsprojekt machen“, sagt Schulamtsleiter Bernd Uwe Althaus. Ursprünglich hätten drei Regelschulen mit 180 Schülern und 120 Unternehmen teilgenommen. Inzwischen seien 13 Schulen beteiligt, die Anzahl der Firmen hätte sich vervierfacht.

Der Tag in der Praxis bietet Schülern die Möglichkeit, vier verschiedene Praktika ab dem zweiten Halbjahr der 8. bis zum Ende des ersten Halbjahres in der 9. Klasse zu durchlaufen. Sie lernen über je ein viertel Jahr an einem Tag pro Woche regionale Ausbildungsbetriebe und -berufe kennen. Die Schüler bekommen so ein reales Bild vom Alltag, die Firmen einen besseren Zugang zu den jungen Leuten.