Bunter Nachmittag in Heiligenstadt für guten Zweck

Heiligenstadt. Eine Aktion in Heiligenstadt unterstützt die Straßensammlung der Caritas.

Bald startet die alljährliche Straßensammlung der Caritas unter dem Motto „Gemeinsam stark – Nächstenliebe verbindet“. Aus diesem Anlass lädt die Begegnungsstätte Café Vielfalt in Heiligenstadt am Mittwoch, 21. September, von 12 bis 17 Uhr zu einem bunten Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und musikalischer Umrahmung ein. Gäste haben die Möglichkeit, sich bei den Mitarbeitern über das Beratungsangebot der Caritas und die Dienste zu informieren.

Um einen Beitrag zur Straßensammlung zu leisten, werden in der kommenden Woche vom 21. bis 25. September alle Einnahmen des Cafés gespendet. Die Caritas freut sich zudem über jeden Euro, der an dem Nachmittag und den darauffolgenden Tagen in den Spendendosen landet.