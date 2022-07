Heiligenstadt. Grund sind Baumaßnahmen am Richteberg.

Ab dem kommenden Mittwoch, 13. Juli bis Freitag, 15. Juli kann die Bushaltestelle Richteberg in Heilbad Heiligenstadt nicht angefahren werden. Ersatzweise sollen jedoch in der Straße Am Kuhlsberg zwei Haltestellen eingerichtet werden, teilt Sabrina Godehardt von den Eichsfeldwerken mit. Grund für die Verlegung sind Straßenbaumaßnahmen am Richteberg, der für diese Zeit voll gesperrt ist.

Informationen unter Telefon: 03605/515253