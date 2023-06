Haltestellen müssen in zwei Eichsfelder Städten verlegt werden.

Bushaltestellen werden in Heiligenstadt und Leinefelde verlegt

Heiligenstadt/Leinefelde. In Heiligenstadt kommt es zu der Veränderung wegen des Ibergrennens. In Leinefelde beginnt die Sanierung des Busbahnhofes.

Aufgrund des Ibergrennens entfallen in Heiligenstadt seit Donnerstag, 22. Juni, 9 Uhr, und noch bis Dienstag, 27. Juni, 12 Uhr, die Bushaltestellen Forsthaus und Margarethenweg. Darüber informiert EW Bus. Als Ersatz für die Haltestellen Villa Lampe und Unterer Holzweg würden die Fahrgäste gebeten, den Heiligenstädter Busbahnhof zu nutzen. Im Stadtbus-Verkehr kann anstatt an der Haltestelle Unterer Holzweg an der Haltestelle Schwarzer Adler zu- oder ausgestiegen werden.

Wie EW Bus weiter mitteilt, können ab Montag, 26. Juni, die Bussteige des Zentralen Omnibusbahnhofs in Leinefelde aufgrund der beginnenden Sanierung nicht mehr angefahren werden. Für die Haltestellen 1 bis 4 werden Ersatzbushaltestellen auf dem gegenüberliegenden Gehweg vor dem Elektromarkt Herfag sowie vor Kaufland eingerichtet. Die Ersatzhaltestellen 5 und 6 befinden sich vor dem Bahnhof.

Die Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge des digitalen Anzeigers sowie der Schaukästen zu beachten, die sich jetzt vor Kaufland befinden.

Fragen zu allen Änderungen beantworten die Mitarbeiter der EW Bus unter Tel. 03605/5152-53.