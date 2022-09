Caritas bittet bei Herbstsammlung um Spenden

Eichsfeld. Die Aktion läuft auch im Eichsfeld vom 17. bis 26. September.

In den Caritas-Beratungsstellen kann man es täglich erleben: Die Zahl der Menschen mit komplexen Problemlagen bleibt hoch. Viele Ratsuchende wenden sich in diesen Zeiten der Unsicherheiten und Krisen an die Mitarbeiter. Sie suchen Unterstützung bei persönlichen, familiären, rechtlichen oder wirtschaftlichen Problemen. „Diese Arbeit wird ausschließlich aus kirchlichen Mitteln und Spenden finanziert“, so Caritassprecher Thomas Müller. Es werden Hilfen aufgezeigt, denn an zwölf Orten im Bistum Erfurt stehen Caritasfachleute Betroffenen zur Seite, unabhängig von Weltanschauung, Nationalität und Religionszugehörigkeit sowie kostenfrei.

Damit Betroffene, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, wieder Hoffnung schöpfen können, bittet die Caritas um Unterstützung und Spende.

Die landesweite Herbstsammlung vom 17. bis 26. September steht unter dem Motto „Gemeinsam stark! Nächstenliebe verbindet!“. Sammler werden auf den Straßen und Plätzen unterwegs sein und um Spenden bitten. Das Ergebnis 2021 betrug 24.116,79 Euro, 25 Prozent seien in den Kirchgemeinden für die karitative Arbeit vor Ort verblieben, so Müller.

Auch eine Online-Spende ist möglich.