Caritas in Duderstadt lädt zur Weihnachtswerkstatt

Duderstadt. Geschenke sollen verpackt und das Nikolauskonzert vorbereitet werden.

Zu einer offenen Weihnachtswerkstatt lädt der Inklusive Campus der Caritas Südniedersachsen am Mittwoch, 30. November, ein. Von 17.30 bis 19.30 Uhr sind alle Interessierten in der Aula willkommen, um Geschenke für die Wunschzettelaktion 2022 einzupacken und Vorbereitungen für das Nikolauskonzert zu treffen. „Wir werden Sterne als Deko nähen bei Glühwein, Punsch und Pizza“, kündigt Caritas-Mitarbeiterin Madlin Dettenbach an. Wer dabei sein möchte, möge sich möglichst per E-Mail an familienzentrum@caritas-suedniedersachsen.de anmelden.

„Bei dieser tollen Gemeinschaftsaktion vor Weihnachten freuen wir uns über viele fleißige Hände für den guten Zweck“, meint Dettenbach. Mitzubringen seien nur gute Laune und Freude an der Aktion. Im Rahmen der Wunschzettelaktion erhalten ältere Menschen sowie Kinder aus Haushalten mit geringem Einkommen ein individuell gepacktes Weihnachtsgeschenk.

Das Nikolauskonzert wird am am 5. Dezember um 17.30 Uhr in der Duderstädter Basilika stattfinden. Dabei tritt der „MitMachChor“ der Caritas zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Orchester der Lebenshilfe, dem „MitSingChor“ Gerblingerode und dem Singkreis auf. „Gemeinsam lassen wir ein Bilderbuch musikalisch erklingen“, kündigt Madlin Dettenbach an. Abwechselnd mit den Liedern werde das Buch „Der Sternenbaum“ von Gisela Cölle vorgelesen. Alle Kinder sind eingeladen, vor dem Betreten der Basilika draußen einen extra mitgebrachten Schuh für den Nikolaus hinzustellen. Im Anschluss an das Konzert wird ein Umtrunk mit Glühwein, Punsch und Keksen angeboten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. red