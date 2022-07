Caritas lädt Trauernde in Heiligenstadt zu Gesprächen ein

Heiligenstadt. Das Trauercafé findet jeden zweiten Mittwoch im Monat statt.

Seit fast 20 Jahren begleitet die Caritas in Heiligenstadt Menschen in ihrer Trauer in Einzelbegleitung, aber auch in Trauergruppen. „Wir möchten Trauernde ganz herzlich in unser Trauercafé einladen. Hier können sie sich bei Kaffee und Kuchen austauschen und begegnen. Jeder und jede, der oder die um den Tod eines Menschen trauert, ist herzlich willkommen“, sagt Caritasmitarbeiter Harald Sterner. Es sei auch egal, ob der Verlust erst kurz oder schon länger zurück liegt. Ehrenamtliche Trauerbegleiter und Mitarbeiter der Caritas begleiten diese Nachmittage und stehen auch für Gespräche zur Verfügung.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Trauercafé ist jeden zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Im August ist das Café nicht geöffnet. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 13. Juli, im Caritashaus Heiligenstadt, Bahnhofsplatz 3.

Weitere Informationen unter Telefon: 03606/50970 oder per E-Mail an sterner.h@caritas-bistum-erfurt.de.