Caritas sammelt auch im Eichsfeld

Eichsfeld. Der Schwerpunkt der Hilfe liegt bei Menschen auf der Flucht.

Der Caritasverband im Bistum Erfurt teilt mit, das die thüringenweite Caritassammlung in diesem Jahr vom 23. April bis zum 1. Mai stattfindet. Ein Schwerpunkt der Arbeit sei derzeit die Hilfe für Menschen auf der Flucht.

„Die Caritas ist nicht nur an zahlreichen Standorten in der Ukraine aktiv, und Tausende Mitarbeitende und Freiwillige leisten Tag und Nacht Überlebenshilfe für Kriegsflüchtlinge. Die Caritas hilft auch bei uns im Freistaat den Menschen aus der Ukraine“, so Thomas Müller von der Stabsstelle Kommunikation, der um Spenden, auch online, bittet.