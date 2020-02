Caritasdirektor reist in den Libanon

Diözesan-Caritasdirektor Wolfgang Langer (Foto) reist am Sonntag mit Domkapitular Christoph Hübenthal in den Libanon.

Erfurt. Misereor eröffnet seine bundesweite Fastenaktion 2020 im Erfurter Dom. Diözesan-Caritasdirektor Wolfgang Langer reist am Sonntag mit Domkapitular Christoph Hübenthal und Misereor-Vertretern in den Libanon.

Diözesan-Caritasdirektor Wolfgang Langer und der für weltkirchliche Aufgaben zuständige Domkapitular Christoph Hübenthal reisen am Sonntag in den Libanon, teilt Bistumssprecher Peter Weidemann mit. Sie sind Teilnehmer einer Delegation des Bistums Erfurt und von Misereor. Anlass der Reise ist die bundesweite Eröffnung der Misereor-Fastenaktion am ersten Fastensonntag im Erfurter Dom. Sie steht unter dem Motto „Gib Frieden!“ und stellt die Auswirkungen des Krieges für die Menschen in Syrien und im Nachbarland Libanon in den Mittelpunkt.

Besuch bei Partnerorganisationen

Im Libanon leben rund zwei Millionen syrische und palästinensische Flüchtlinge – bei einer Gesamtbevölkerung von etwas über sechs Millionen Menschen. Die Delegation besucht Partner-Organisationen, die sich besonders um diese Flüchtlinge kümmern. Außerdem treffen die Delegierten den deutschen Botschafter, den Apostolischen Nuntius sowie den Apostolischen Vikar von Beirut. Vertreter der katholischen Kirche im Libanon sowie der besuchten Partner-Organisationen werden auch an der Eröffnung der Misereor-Fastenaktion in Erfurt mitwirken.

Das, so Weidemann, kommt nicht von ungefähr, denn die Zusammenarbeit mit Partner-Organisationen vor Ort sei ein herausragendes Merkmal der Arbeit von Misereor, die Menschen jeden Glaubens und jeder Kultur in Asien und Ozeanien, Afrika und dem Nahen Osten, Lateinamerika und der Karibik unterstützen.

Ringen um friedliches und respektvolles Miteinander

Im Libanon würden die Partner-Organisationen in einer ausweglos scheinenden Situation um ein friedliches und respektvolles Miteinander aller Menschen ringen. Das sei nicht immer leicht, denn auch in diesem Land müssten Flüchtlinge als Sündenböcke für Probleme herhalten, die sie nicht verursacht hätten, sondern die sich aus Versäumnissen politischen Handelns ergaben.

Auch von Deutschland aus will Misereor im Rahmen der Fastenaktion „Gib Frieden!“ das Engagement unterstützen – mit Aktionen in Gemeinden und Schulen wie dem Solibrot-Verkauf, der Coffee Stop-Aktion am 27. März oder mit gemeinsamen Fastenessen.