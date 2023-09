Im März dieses Jahres wurde der Grundstein für das neue Hospiz in Heiligenstadt gelegt.

Caritassammlung für das neue Hospiz in Heiligenstadt

Eichsfeld. Das Hospiz soll im zweiten Quartal 2024 eröffnet werden. Doch dazu braucht es Unterstützung.

Die landesweite Caritassammlung vom 16. bis 25. September steht unter dem Motto „Gemeinsam stark! Nächstenliebe verbindet!“ Als Spendenzweck für die Sammlung im Herbst dieses Jahres hat sich die Thüringer Caritas für das im Bau befindliche Caritashospiz „Mutter Teresa“ im Eichsfeld entschieden.

Der Caritasverband für das Bistum Erfurt errichtet in Heiligenstadt das stationäre Caritashospiz. Das sei in der heutigen Zeit keineswegs selbstverständlich, sondern mutig und zukunftsweisend, so Pressesprecher Thomas Müller. Menschen auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten und ihnen hilfreich zur Seite zu stehen, sei eine Kernaufgabe christlicher Nächstenliebe – das sei gelebte Caritas. Ein Förderverein wurde gegründet, der Grundstein gelegt.

Die Eröffnung mit des Hospizes mit zwölf Plätzen ist für das zweite Quartal 2024 geplant, berichtet Müller.

„Wir möchten Sie mit der Caritassammlung im Frühjahr 2023 alle um Unterstützung für dieses ambitionierte Bauprojekt bitten. Jeder Beitrag ist wertvoll und sinnstiftend, ganz im Geist der Heiligen und Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa.

Nächstenliebe trägt unsere Gesellschaft und macht das Zusammenleben für alle wertvoll!“, so Diözesan-Caritasdirektorin Monika Funk. Die Sammler sind auf Straßen und Plätzen unterwegs.

Das Ergebnis 2022 betrug 15.256 Euro, 25 Prozent davon verblieben in den Kirchgemeinden für die karitative Arbeit vor Ort.

Die klassische Sammelbüchse ist nicht mehr der einzige Weg, für die Caritas im Bistum Erfurt zu spenden. Es besteht auch die Möglichkeit zur Online-Spende auf der Caritashomepage.