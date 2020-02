Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Carpinteria in Worbis öffnet wieder die Türen

Arkansauce ist eine vierköpfige Band aus Nordwest-Arkansas, die die Regeln verbiegt und die Grenzen zwischen Bluegrass, Newgrass, Folk, Americana, Country, Blues und Funk verwischt. Faszinierende Rhythmen und harte Hooks, die die Songs noch lange nach dem Hören im Kopf wirbeln lassen, werden versprochen. Die vier Männer kommen am Freitag, 14. Februar, in die Carpinteria in die Worbiser Klienstraße. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich, denn es sind nur begrenzt Plätze verfügbar. Dazu einfach eine E-Mail senden mit Namen und Anzahl der Tickets an carpinteria@jonez-entertainment.de.