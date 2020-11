CDU-Politiker Grund: Corona-Hilfen kommen im Eichsfeld an

Kommen die Corona-Hilfen des Bundes in Nordthüringen an? Dies hat der Eichsfelder CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nachgefragt, die die Anträge bearbeitet. Nach Angaben der KfW sind bundesweit seit 23. März etwa 90.000 Kreditanträge eingegangen. 45,4 Milliarden Euro wurden zugesagt. 97 Prozent der Anträge stammen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Für den Wahlkreis 189 (Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuser) betragen die Zusagen 44,6 Millionen Euro. An Unternehmen im Eichsfeld seien 39.000 Euro an Gründerkrediten vergeben worden, so Manfred Grund. Den KfW-Schnellkredit (für den der Bund alle Bürgschaften übernimmt) haben 21 Firmen beansprucht. 6,275 Millionen Euro wurden zugesagt. Weniger als zehn Firmen hätten einen Unternehmerkredit beantragt, zugesagt wurden drei Millionen Euro. Für den KfW-Unternehmerkredit KMU wurden 62 Zusagen erteilt, die Förderung betrage 18,45 Millionen Euro.

Im Rahmen der Corona-Hilfe werde außerdem der KfW-Studienkredit seit Mai (bis zum 31.3.2021) zum Nullzins angeboten. „Eine regionale Differenzierung erfolgte bisher nicht“, zitiert Manfred Grund die Kreditanstalt für Wiederaufbau weiter.