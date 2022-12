Christina Rommel begeistert im Eichsfelder Dom

Effelder/Heiligenstadt. Erfurter Sängerin gibt ein Konzert in Effelder und arbeitet mit Heiligenstädter Grundschülern

Mit dem Schulprojekt von Christina Rommel erfüllte sich die Grundschule Effelder am Donnerstag einen weiteren Wunschtraum im Rahmen ihres 50-jährigen Gründungsjubiläums. Einen Schultag lang probte die Erfurter Musikerin mit den 84 Schülerinnen und Schülern die Songs ein. Schon am selben Abend bat sie sie im Rahmen des Konzertes „Nachtlicht – Songs für einen Winterabend“ zu sich auf die im Altarraum der katholischen Kirche Sankt Alban aufgebaute Bühne. Und zwar zuerst für das Lied „Was ist denn Glück?“. Im Mittelteil des Konzertes präsentierten die Kinder dann eine ganze Musical-Performance zu dem Weihnachts-Song „Ich bin ein Geschenkspion“.

Zu etwas ganz Besonderen machte das anderthalbstündige Konzert dann die Viertklässlerin Elisabeth. Sie spielte die Melodie von „Schneeflöckchen“ auf dem E-Piano und alle sangen mit. Begleitet von ihren Band-Mitgliedern Max, Martin und Markus an E-Piano, E-Gitarre und Cello, begeisterte die 41-jährige Sängerin im „Eichsfelder Dom“ aber auch mit mehreren Soli, darunter ihr Lieblings-Weihnachtslied „Maria durch ein Dornwald ging“ und ein Song aus ihrem neuen Album „Farbe.Licht.Raum“, das im kommenden Jahr erscheinen soll.

Begeisterung für das musikalische Handwerk

Als Christina Rommel zum Schluss die Geschichte vom zu kurzen Baumwollfaden erzählte, der mit dem kleinen Wachsrest ein Weihnachts-Teelicht bildete, kamen alle Kinder mit einem angezündeten Teelicht auf die Bühne. Spontan bedankten sie sich dafür mit dem einst von Rolf Zuckowski komponierten Lied „In der Weihnachtsbäckerei“, das sie nicht lange einüben mussten, sondern auswendig sangen.

Sie habe das Konzert in Effelder als wirklich großartig empfunden, sagte Christina Rommel begeistert, als sie am Freitag ein Musikprojekt in der Heiligenstädter Grundschule „Theodor Storm“ fortsetzte, dass vor ein paar Monaten begonnen hatte. „Wenn fast 100 Kinder die eigene Musik mitsingen, dann ist das für mich als Musikerin und Komponistin natürlich ein Gänsehautmoment. Die Kinder wollten gar nicht mehr runter von der Bühne, sie haben das sehr genossen, vor allem auch die Kulisse, die Lichtstimmung und die schönen Momente, die man als Musiker auf der Bühne hat. Das durften sie teilweise zum ersten Mal erleben.“

Die Kinder der dritten und vierten Klasse der Heiligenstädter Grundschule hatten am Freitag die Gelegenheit, mit der Sängerin und ihrer Band die Bühne zu teilen. Zuvor jedoch gaben die Musiker in einem Workshop den Schülern einen Einblick in ihre Arbeit, stellten ihre Instrumente vor und arbeiteten mit den Kindern an einem Lied, dessen Text sie selbst geschrieben hatten. Die Kinder hörten aufmerksam zu und zeigten sich von den verschiedenen Instrumenten und ihren Möglichkeiten begeistert.

Christina Rommel lernte dabei ihre Bandkollegen auch mal von einer anderen Seite kennen. „Es war interessant, wie die Musiker über ihr Instrument sprechen. Das kannte ich ja von meinen Jungs so noch gar nicht. Ich hab sie bislang immer nur wunderbar spielen hören.“ Beim gemeinsamen Komponieren merkten die jungen Schüler, dass es gar nicht mal so einfach ist, ein Lied zu schreiben. Ihnen auf diese Weise den Wert von Musik zu vermitteln, war eines der Hauptanliegen des Tages.

Beim gemeinsamen Komponieren stellten die Schüler fest, dass es gar nicht so leicht ist, ein Lied zu schreiben. Foto: Daniel Wiegand

Der Besuch der Band bildete den zweiten Teil des Projektes „Der Rhythmus hält uns fit. Komm, mach mit!“, dass coronabedingt unterbrochen werden musste.

Schulleiterin Claudia Baudach-Weber freute sich über den gelungenen Abschluss, passend zur Adventszeit. Die Kinder seien sehr aufgeregt wegen der Stippvisite der Musikerin gewesen, sagt die Direktorin lachend. Aufgrund der großen Anzahl der Schüler konnten nicht alle an dem musikalischen Workshop teilnehmen, als kleine Entschädigung hielt Christina Rommel jedoch noch eine Autogrammstunde ab.

Ein Teil der Schüler durfte auch am Abend bei ihrem Konzert in der Heiligenstädter Martinskirche mit der Künstlerin auf der Bühne singen.

Die Sängerin zeigte sich zufrieden mit der Resonanz des Projekts „Musik schafft es immer wieder, bei Kindern große Emotionen zu wecken. Sie haben es wirklich dankbar angenommen.“ Sie sei sich sicher, dass bei vielen Schülern das Interesse an Musik gewachsen sei. „Ich habe auch einige Kinder hier getroffen, die eine große Musikalität besitzen. Ich hätte nicht gedacht, dass man das überhaupt erkennen kann. Ich bin keine Musiklehrerin, aber man sieht wirklich bei den Kindern, dass bei manchen schon so viel mehr da ist“, zeigte sich Rommel überzeugt.