Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christina Tasch ist Vorsitzende des Freundeskreises

Zur Vorsitzenden des Freundeskreises Kaliningrad des Thüringer Landtages wurde die Eichsfelder Landtagsabgeordnete Christina Tasch (CDU) einstimmig gewählt. Ihre Stellvertreterin ist die Abgeordnete Gudrun Lukin (Linke), die ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Der Freundeskreis hielt am vergangenen Freitag seine konstituierende Sitzung für die siebte Wahlperiode unter der Leitung von Landtagspräsidentin Birgit Keller ab. Ihm gehören 18 Abgeordnete des Parlaments an. Der Freundeskreis Kaliningrad wurde am 10. September 2013 gegründet und hat als Ziel, die bestehenden Beziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Oblast Kaliningrad auszubauen. Dies teilt Fried Dahmen, Pressesprecher des Thüringer Landtages, mit.

Mühlhausen pflegt Städtepartnerschaft mit Kaliningrad

Im Rahmen des Freundeskreises fanden in den vergangenen Jahren gegenseitige Besuche statt. Schüleraustausche, Kooperationen und beispielsweise die Städtepartnerschaft zwischen Mülhausen und der Stadt Kaliningrad – ehemalig Königsberg – konnten etabliert werden.

In einem Memorandum über die parlamentarische Zusammenarbeit zwischen der Kaliningrader Gebietsduma und dem Thüringer Landtag wurde 2014 vereinbart, die parlamentarische Zusammenarbeit zwischen beiden Regionen zu intensivieren, heißt es in einer Mitteilung des Landtages.

So solle der Austausch parlamentarischer Delegationen von Experten und Verwaltungsfachleuten weiter gefördert werden. Ebenso sollen parlamentarische Fragen zu Wirtschaft, Infrastruktur, regionaler Entwicklung, Tourismus, Bildung, Kommunalpolitik sowie kultureller Zusammenarbeit in der Zukunft intensiv diskutiert werden.