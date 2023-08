Comedian Rüdiger Hoffmann gastiert im Eichsfeld

Heiligenstadt. Der Komiker Rüdiger Hoffmann tritt im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt auf. „Mal ehrlich“ lautet der Titel seines aktuellen Programms, das er seinem Publikum vorstellen wird.

Der Komiker Rüdiger Hoffmann ist auf Tournee und gastiert mit seinem aktuellen Programm auch im Eichsfelder Kulturhaus. In „Mal ehrlich“ nimmt er verschiedenste Alltagssituationen auf die Schippe, wie beispielsweise Schulkonzerte, Modeberatung mit der Ehefrau oder Familienfeiern. Dabei gibt er zudem mit dem Power-Rentner Frankie oder der Schweinebaronin Hedwig diverse Rollen zum besten. Garniert wird das Programm mit neuen Liedern, bei denen Hoffmann selbst für musikalische Begleitung sorgt.

Der in Paderborn geborene Comedian zählt schon seit etwa drei Dekaden zu den bekanntesten unter den Humoristen Deutschlands. Der „Entdecker der Langsamkeit“, wie er auch oft genannt wird, wurde nicht zuletzt durch seine Standard-Begrüßung „Ja, hallo erstmal… Ich weiß gar nicht, ob sie´s wussten…“ bekannt und berühmt.

Rüdiger Hoffmann steht am Samstag, 16. September, auf der Bühne des Eichsfelder Kulturhauses. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Eichsfelder Kulturhaus und in den Niederlassungen des Reisebüro Wolf in Worbis (Hausener Weg 63) und Leinefelde (Bahnhofstraße 16) sowie unter der Telefonnummer 03606/608060.