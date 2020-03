Corona kompakt: Meldungen aus dem Eichsfeld

Deponie Beinrode: Die Kleinanlieferstation der Deponie Beinrode bleibt ab diesem Donnerstag für die Anlieferung von gebührenpflichtigen Abfällen sowie für die Abgabe von Elektroaltgeräten geschlossen. Bioabfälle können nach wie vor abgegeben werden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Diese Maßnahme wird vorerst bis zum 19. April aufrechterhalten. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Deponie Beinrode telefonisch unter 03605/504050 sowie das Umweltamt unter der Telefonnummer 03606/6507001 oder per E-Mail an umweltamt@kreis-eic.de zur Verfügung.

Villa Lampe: Die Jugendeinrichtung in Heiligenstadt und die Einrichtungen, die durch die Villa Lampe in den Orten im Landkreis betreut werden, sind geschlossen. Die Fachdienste der Villa Lampe – Jugendmigrationsdienst, Flüchtlingssozialarbeit und der Kinder- und Jugendschutzdienst – sind weiterhin telefonisch unter 03606/55210 erreichbar.

Per E-Mail – Jugendmigrationsdienst: JMD@villa-lampe.de; Flüchtlingssozialarbeit: FSA@villa-lampe.de; Kinder- und Jugendschutzdienst: KJSD@villa-lampe.de

Kulturhaus: Die geplanten Veranstaltungen Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps am 24. März sowie „Feuerwehrmann Sam“ am 3. April werden verlegt. Alle Eintrittskarten behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Gut Herbigshagen: Das Natur-Erlebniszentrum ist ab sofort bis zum 30. April geschlossen. Der Schaustall bleibt bis auf Weiteres täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Hofcafé und die Sanitäranlagen im Natur-Erlebnishaus bleiben zunächst von montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Altenpflegeheime: Die Katholischen Altenpflegeheime St. Josef und St. Elisabeth in Breitenworbis sowie das Katholische Altenpflegeheim St.-Johannes-Stift in Holungen sind seit dem vergangenen Samstag für Angehörige, Besucher und Kooperationspartner geschlossen. Die Tagespflege im Altenpflegeheim St. Josef ist seit Montag zu.