Corona-Schnelltests in katholischen Altenpflegeheimen im Eichsfeld

Einen Corona-Fall hat die Katholische Altenpflegeheime Eichsfeld gGmbH in ihrer Küllstedter Einrichtung. Der Bewohner wird im Krankenhaus behandelt. „Mit der Situation gehen wir offen um, denn Transparenz ist wichtig, auch um Infektionsketten unterbrechen zu können“, sagt Geschäftsführerin Andrea Stützer. Schnelltests gab es in Küllstedt für Bewohner und Mitarbeiter, am Freitag sollten die PCR-Tests folgen. Mit den Ergebnissen wurde erst am Abend gerechnet.

Froh ist Andrea Stützer, dass die Schnelltests nun in den Häusern in Küllstedt, Birkenfelde, Niederorschel sowie im Haus „Heilige Louise“ in Dingelstädt und im Hospital „Zum heiligen Geist“ in Heiligenstadt erfolgen können. Insgesamt gibt es 344 Bewohner und 324 Mitarbeiter. Dazu kommen zwei Tagespflegen mit je 17 Plätzen in Heiligenstadt und Dingelstädt.

Anspruch auf 20 Tests pro Bewohner und Monat

„Wir haben Anspruch auf 7500 Tests pro Monat“, erklärt die Geschäftsführerin. Das seien 20 Tests pro Bewohner und Monat. In den fünf stationären Pflegeeinrichtungen ist jetzt ein zweiwöchentlicher Antigen-Test geplant. Das wären dann allein für das Hospital „Zum heiligen Geist“ 2040. Getestet werden allerdings nur asymptomatische Personen, wer Symptome hat, muss zum Hausarzt.

Dass die Situation eine nochmalige Herausforderung in einer ohnehin schon schwierigen Situation ist, steht außer Zweifel. Denn eigens wurde Pflegefachpersonal geschult, um die Rachenabstriche vorzunehmen und die Tests durchzuführen. Getragen werden bei dem Vorgang unter anderem FFP2-Masken, Schutzbrille – Brillenträger bekommen ein Visier –, und Stirnlampe. Nach 15 Minuten steht das Ergebnis fest. „Und das muss umgehend abgelesen werden“, so Stützer.

Teilnahme ist generell freiwillig

Gleich nach Ankunft der ersten Schnelltest-Lieferung wurden Bewohner und Beschäftigte getestet. Sie haben Priorität, ebenso wie Therapeuten. Erst dann sollen Besucher folgen, und zwar zunächst nur in Einzelfällen, sagt Stützer und betont, dass die Teilnahme generell freiwillig ist. Bei Gästen, die sich am Ende aber weigerten, würde man vom Hausrecht Gebrauch machen. Sie könnten dann nicht in die Einrichtungen. Laut der Chefin hatten bislang alle Mitarbeiter ein negatives Ergebnis.

Mit Blick auf die Situation in den Einrichtungen der Katholischen Altenpflegeheime Eichsfeld laufe derzeit alles noch in ruhigen Bahnen. „Doch wir sind schon in einer Spannungshaltung, denn die eigentliche Frage ist nicht ob, sondern wann man betroffen ist“, meint die Geschäftsführerin.